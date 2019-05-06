談國際觀不足 朱立倫：台灣國際新聞報太少太淺

2019-05-06 10:02

〔記者林良昇／台北報導〕已表態角逐總統的前新北市長朱立倫今在臉書上發文談教育議題，朱認為台灣教育缺乏國際教育，讓學童國際觀落後，問題多少與媒體環境有關，「台灣的國際新聞報的太少也太淺」，但還是可以從教育環境努力，從日常跟生活著手。

朱立倫持續在社群平台上談政策，今在臉書發文談教育議題，朱說，他新北市長任內新北市一共開設了60家的公共托育，加上與私托跟保母的合作，總共提供了1萬4000多名額；另外在2到6歲公共化幼兒園增設431班、增加1萬1687名收托量，總計0到6歲幼童共增加2萬6041名進入平價幼托公共化體系，數量全國最多，增設速度亦為全國最快。

朱立倫也認為，台灣教育一直以來被詬病的是缺乏國際教育，連帶地讓國際觀落後，成因多少與媒體環境有關，台灣的國際新聞報的太少也太淺，不過，但還是可以從教育環境來努力。

朱立倫強調，國際教育不是只有語文能力，雙語教育當然重要也需要，但更需要普及的是學生對國際事務的關心與了解國際間發生了什麼變動，所以國際教育要從日常跟生活著手。

朱立倫也提及創造力的重要性，強調創造力不只是強調「有創意」，更重要的是「會創作」跟「懂得分享」，這就是「創客精神」的精髓，過去新北市也大力推動創客工坊、創客校園等。此外，程式語言、邏輯思考能力也都要從小培養，108課綱卻仍然把coding放在國中教材，令人失望。

提及技職教育，朱立倫表示，錯誤的高教政策、教改方向，大學錄取率超過百分之百，卻讓學用落差非常嚴重，如何讓學生能學以致用、適性發展，該讓學生從小就試著做自我興趣的探索，而不是等到長大才來想。

朱立倫說：「德國不是因為擁有工業強國的地位，才有這樣的技職教育，而是因為有這樣的教育，讓它成為工業強國」。技職教育要真正學到一技之長，而非大學的另外一種形式，德國不論是工匠精神、師徒制的落實、產學的密切結合等等，都值得效法跟學習。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/