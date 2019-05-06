郭台銘嗆小英「麻煩製造者」吳釗燮：美國肯定蔡政府

2019-05-06 09:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘上週自爆在美國總統川普面前，抱怨總統蔡英文是「麻煩製造者」，不過，白宮事後聲明指出兩人並未談到支持郭台銘在台灣的競選。外交部長吳釗燮今天在立院答詢時並說，美國對蔡政府作法肯定，從行政官員、智庫、國會到媒體，「大家都認為台灣現在處理涉外事務非常穩當」。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮列席，以「因應外交新局勢，國際聲援台灣參與國際組織之挑戰」為題報告並備詢。

民進黨立委羅致政質詢時詢問吳釗燮，對郭台銘到白宮一事與川普見面的看法？吳釗燮說，台灣有任何重要人士能見到美國高層首長、傳達台灣聲音，外交部都支持；而且郭台銘董事長的鴻海進行全球布局，在美國投資能加以落實的話，也是台灣對外投資的布局。羅致政追問，在白宮應該傳達「台灣的訊息」？吳釗燮說，「做為選舉一部分可能要有所商榷」。

羅致政也提到郭台銘自爆他在川普面前抱怨蔡政府是「麻煩製造者（troublemaker）」，以此強調自己要做「和平締造者（peacemaker）」，蔡總統日前正面回應指出，「不會有人認為台灣是麻煩製造者」。

吳釗燮今天答詢時也直言這相當不妥當，而且白宮聲明也說沒有提到支持選舉；吳釗燮說，「麻煩製造者（troublemaker）這個說法並不恰當，目前美國對蔡政府作法都相當肯定，沒有這樣的說法，包括行政官員、智庫、國會和媒體，都認為台灣現在處理涉外事務非常穩當」。

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