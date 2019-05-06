黃捷翻白眼影爆紅 網友：質詢折損支持度、2020韓國瑜必選

2019-05-06 08:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民pp520在ptt發文，指出高市議員黃捷質詢韓國瑜時翻白眼影片，兩天來佔據YouTube發燒第一名、突破67萬瀏覽人數，鄉民斷言這支影片影響，會更加堅定韓國瑜參選總統的心。

鄉民指出，相信黃捷發大財出乎意料的延燒，會讓韓國瑜嚇到並讓他改觀，讓他認清一件事情，未來4年類似的質詢事件肯定會層出不窮，只要市政稍有不順，或後續萬一有水災，颱風，地震，登革熱，處理不好都會被大做文章，支持度光環耗損、韓粉的熱情肯定會折損。

鄉民表示，或許韓本來很有信心，但經過黃捷發大財後，韓應該會開始擔心4年折損後的能量還剩多少，也因為如此，韓國瑜只有2020，因為韓國瑜的巔峰在2020 ，現在就是高峰，2024折損後反而沒有 2020 強。

所以經過這次質詢折損，幾乎可以斷定、2020韓國瑜必選總統。

網友留言，「韓導這次真的栽了」、「韓粉就算看到還是支持韓導」、「除了韓粉外、原本認為韓不錯的都會動搖吧」、「別胡扯了，韓答不好是他個人問題」、「韓自爆對國民黨反而好事一件」、「網路時代紅得快、黑得也快」、「含粉能聽的只懂得發大財」。

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