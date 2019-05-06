別對中國市場有迷思！謝金河：台商去了死更快

2019-05-06 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河5日在台灣大學，參加中華民國自由通訊傳播協會舉辦的「面對險惡的2020，台灣如何妥善因應？」座談會，談及中美貿易戰下台商與中國之間的關係，他認為「台灣對中國市場有迷思，但去了死更快。」

根據《大紀元》報導，謝金河認為中美貿易戰開打的其中1個原因，就是國際社會從1989年來，為了從中國取得利益卻無條件地將技術帶往中國，侵害到美國利益，美方採用「搖大樹」的方法，藉由提升關稅迫使中國改變，此情況可能無法在短時間得到解決，「樹會搖很久，台灣對中國市場有迷思，但（台商）去了死更快。」

謝金河舉例，KTV「錢櫃」以前在中國曾經開到36間店，在中國連年折損5億元至6億元，最後毅然決然退出中國市場，該公司2018年在沒有中國事業的影響下，盈餘3.65億元；另1間「元山科技」2017年在中國慘賠超過3億元，還不忍撤出中國龐大的市場，2018年全面撤離，「營收轉虧為盈，股價由低點的10元漲至現在的20多元。」

謝金河提到，台灣市場若能明白技術升級、環境耕耘好的重要性，在地企業將會越來越好，公司行號需視市長定位「把自身架構完善」，勿貪求中國市場，那邊雖然很大，不善經營就是慘賠，目前中美貿易戰衝擊最大的就是那些在中國有生產基地的企業。

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