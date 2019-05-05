Line好友突破40萬 小英發布「國家級開箱影片」

2019-05-05 22:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今年一月創立Line官方帳號，好友數成長迅速，為感謝Line好友突破40萬人，蔡英文今晚在LINE發佈「國家級開箱影片」，開箱外界一直都很好奇的讀稿機。對於讀稿機有什麼印象深刻的事件？蔡英文笑說，讀稿機需要同仁協助運作，「我相信他們最頭痛的事情是我脫稿演講！」

蔡英文說，很多人以為她在正式演講時旁邊有兩片防彈玻璃，但其實那是她的獨稿機。總統代表著國家，要為人民負責、為國家發聲，當然不能說錯話，表達訊息要很正確，在正式的場合，很多國家的元首和政治人物也都會運用各種獨稿機，確保講話正確性，在很多正式演講裡都會請它幫忙。

蔡英文說，她也會有不需要讀稿機的時候，比如比較生動、或是互動性比較強的場合。她過去擔任部會首長，在立院備詢、答詢時也不需要讀稿機。重點是，在正式場合裡，要能表達正確的訊息，總統不能說錯話，要善用科技，確保訊息傳達正確性，「總比天天說錯話好吧！」

至於對讀稿機有什麼印象深刻的事件？蔡英文說，讀稿機需要同仁協助運作，「我相信他們最頭痛的事情是我脫稿演講」，脫稿演講之後，同仁們就不知道怎麼把它繼續下去，通常是等她脫稿講完，再把讀稿機繼續下去。

蔡英文最後說，她很高興她的Line官方帳號好友已經超過40萬人，非常感謝大家支持，大家一起繼續努力，讓更多人加入Line的群組。

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