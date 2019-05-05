土城、樹林參拜 若賴清德勝出會支持？蔡英文笑而不答

2019-05-05 21:36

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天下午先後前往新北市土城、樹林區參拜當地宮廟，不少熱情民眾高喊加油，更自製Q版蔡英文「團結就會贏」標語，以及用平板電腦跑馬「辣台妹」加油打氣，她也熱情地和民眾握手、打招呼展現十足親和力。

蔡英文近期頻頻下鄉，直接走訪基層與民眾面對面，由於民進黨中央拍板總統初選日程，記者詢問若前行政院長賴清德民調勝出，是否願意支持他？蔡聽到問題後僅有微笑，繼續和鄉親握手、拍照，沒有回答。

蔡英文在致詞時比喻過去政府的各項政策是在打地基，她說，做以前政府不做、不敢做的事情，像是被在野黨質疑浪費錢的前瞻基礎建設計畫，今年初政策地基都已經打好，加上行政院改組進行三年總檢查，行政院長蘇貞昌樣樣都處理好。

有趣的是，蘇貞昌女兒立法委員蘇巧慧也在場，讓蔡笑說，這個選區的民眾可以直接找蘇巧慧，「立委和她爸爸交代就有，都不需要經過總統，直接講就可以了。」

另外，蔡英文也舉例多項改革都讓民眾生活有感，舉凡稅務改革後五月繳稅時能夠減稅，台商回流、長照2.0，以及馬英九時代不願意做，現在還在阻饒的再生能源，現在能源轉型的法規都準備好，國際綠能發電大廠更在台灣投資。

針對中國最近對台的文攻武嚇、打壓外交，蔡英文強調，在這麼大的壓力底下「我一步都沒有讓」，台灣人不會接受一國兩制，中國飛機多次蓄意飛過海峽中線，告訴國軍下一次再掠過，我們就要強勢驅離保住台海和平。

蔡英文致詞完後，逐一和前來力挺的民眾握手、合影，展現親民形象，當地宮廟主委也祝福蔡能夠高票連任，她也不忘向大家喊話，「2020年唯一選擇就是蔡英文，幫助我初選、大選，要拜託大家。」

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