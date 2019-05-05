又被抓包！韓國瑜收割陳其邁功勞 網戳破：明明選前就談好

2019-05-05 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜因日前回答自經區不停跳針「發大財」，引起網友大肆討論，而今天他也親自上火線以直播向粉絲說明，沒想到其中一段內容又遭眼尖網友戳破，大嗆根本是在「收割陳其邁政績」。

一名網友在PTT上PO文表示，韓國瑜在今天直播中提到「今年擔任市長這四個月以來，在高雄擴大投資的我就隨便舉幾個例子，像國巨電子，他投資1650億，創造700個就業人口數」。沒想到遭網友戳破謊言，表示根本是收割過去陳其邁的政績，還自行誇大了10倍之多。

發大財？網友滿頭問號：韓總開口金額變10倍

綜合媒體報導，被動元件龍頭「國巨」董事會在去年11月9日就已經通過百億元的回台投資案，以7.9億拿下高雄工業區的土地，準備投入資金建設，而今年正式砸下165億元擴廠及購買設備，也創造就業機會，並不是如韓國瑜所說「在他任內，國巨電子在高雄擴大投資」，而數字更不是10倍之多的1650億。

網友看了相當傻眼，紛紛留言怒嗆「他只想收割啦」、「發巨財了」、「含嵐叫好了 含什麼導」、「選個騙子出來」、「講話愛篷風」、「多的叫韓導補齊」。

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