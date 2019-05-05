民進黨提案譴責中國打壓 江啟臣：確定沒WHA邀請函嗎？

2019-05-05 17:56

〔記者林良昇／台北報導〕世界衛生大會5月21日起在日內瓦召開，線上報名7日截止，台灣尚未收到邀請函，民進黨立委在上週五提出決議案，對中國打壓台灣參與WHA提出抗議與譴責，後交付朝野協商，對此，立法院國民黨團總召江啟臣有異議，認為應努力到最後一刻。

江啟臣指出，外交部長吳釗燮明要到外交委員會針對我國參與國際組織的相關議題做專案報告。根據送來的書面報告，外交部指出今年各國加大聲援我國出席 WHA 力道，包含美國眾議院無異議通過「要求國務卿擬定策略幫助台灣重新取得世界衛生組織觀察員資格或其他目的」提案，以及美國、日本、英國、法國、德國、加拿大、立陶宛、 拉脫維亞、與愛沙尼亞等國及歐盟的行政或立法部門相繼表達支持台灣參與 WHA。

此外，國際重量級醫衛專業組織「世界醫師會」（WMA）、 「歐洲醫師協會」（EMA） 及「歐洲醫師常務委員會」 （CPME）也分別致函「世界衛生組織」（WHO）及歐盟相關官員，呼籲邀請台灣出席 WHA；江啟臣指出，從外交部的報告，足見友邦及國際友人仍在努力聲援我國參與今年的WHA會議，外交部也尚未確定世衛組織是否已不發邀請函給台灣。

但是，江啟臣在臉書表示，5月3日立法院院會民進黨團卻急著提案要求「國會應對中國打壓台灣參與WHA一事提出嚴正抗議與譴責」，在此，他必須重申維護國家主權與尊嚴，國民黨團絕對力挺我們的國家。

江啟臣質疑：「世衛組織已確定不發給我們WHA邀請函了嗎？還是外交部仍全力爭取中？」他強調，除非執政黨自我放棄，否則相信外交部同仁會努力爭取到最後一刻。因此國會此刻的責任應該在於「監督外交部」，要求行政單位堅守立場、全力爭取、不輕言放棄，也才不辜負國際友人對我們的力挺。

江啟臣說，還不到絕望的時刻民進黨團就急於主張立法院發表充滿「失敗主義」的抗議聲明，況且立法院不是民進黨的附隨組織，要通過共同聲明應該要有各政黨的共識，民進黨團此次提案前從未與在野黨團討論，憑什麼聲明一定是用民進黨的版本？

江啟臣強調，對參與今年的WHA，若民進黨主張要放棄最後一刻的努力，要辜負國際友人對我們的聲援，那就請民進黨自己發聲明昭告國人，國民黨團會要求政府繼續努力到最後一刻，呼籲立法院長蘇嘉全對立法院的共同聲明，應尊重在野黨召開黨團協商討論，而非拖延時間、不顧議長中立將失敗的責任也嫁禍給在野黨。

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