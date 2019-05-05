與柯爸柯媽出席活動 柯Ｐ：從沒送過母親節禮物

2019-05-05 21:02

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立國樂團今在東區地下廣場舉辦活動，台北市長柯文哲與柯爸柯媽都出席。柯文哲直言小時候沒寫過卡片、也沒送過禮物給媽媽，更提到媽媽只管他到小學五年級，因為之後他看的書媽媽都看不懂。

台北市立國樂團今天在東區地下廣場舉辦歌劇《我的媽媽欠栽培》劇本賞析活動，由於該歌劇談及親子關係，柯文哲也被主持人問起與母親何瑞英的關係。柯直言小時候沒寫過卡片、也沒送過禮物給媽媽。何瑞英則說，今年不需要收到母親節禮物，只要身體健康、生活快樂就好了。

柯文哲表示，他小學五年級以後讀的書，媽媽都看不懂，因此後來就沒再管他了。柯文哲也說，他小時候都是父母要求他不可以再讀書、要去睡覺，但現在的父母都是要小孩不可以再打電動。

柯文哲也在活動中稱讚過去在電台當播報員的柯媽，認為她咬字清楚、也不會亂講話，而且那時候也沒有電視，都是靠電台播報新聞。

由於母親節即將來臨，主辦單位準備了多束鮮花，讓柯文哲發放給現場的母親們，柯文哲也表示要透過這次的活動祝媽媽們母親節快樂。

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