千變小馬、萬變柯P 阿扁酸後繼市長跟風愛變裝

2019-05-05 17:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁今天下午到台北出席《堅持–口述歷史回憶錄》新書發表會，暢談當市長的體悟，他笑說自己當市長時愛變裝，後來的市長嘴巴說不好，「結果學的還更超過」，若說他是「百變阿扁」，那後面的就是「千變小馬」、「萬變柯P」，一席玩笑話逗得現場聽眾哈哈大笑，但一旁的柯文哲卻是臉色鐵青、不發一語。

陳水扁談到，大家笑阿扁，沒事就變裝，是「百變阿扁」。他拋問現場聽眾，「知不知道為何阿扁要變裝？」隨即解釋，很簡單道理就是大家都讀過二十四孝，十七孝就是彩衣娛親。

阿扁說，看到這樣的故事，就想說做市長哪有什麼，只是公僕，市民最大，是主人、是頭家，做市長要「孝順」衣食父母，就是市民同胞，市民最大，「我變裝最有名就是三合一打扮，宋七力、麥可傑柯森，和超人內褲外穿，這是很大的犧牲欸！」 他透露，這是他創見， 不然幕僚不敢這麼建議。

「大家說百變阿扁，後來的市長說這不好」，結果還學得更超過，像他一旁的柯文哲，還沒選上市長的時候也說這不好啊，後來也覺得這樣不錯，所以百變阿扁，接下來就是千變小馬、萬變柯P。

陳水扁強調，雖然這是笑話，但這也代表當一個市長沒什麼了不起，不是高高在上。

他話鋒一轉提到，說不完的故事，總是總結，主辦單位問阿扁做市長自評如何，他說，不為自己打分數，但有兩個數字可以做為參考，一個上任兩年後，媒體做的施政滿意度是89%，

競選連任時的民調有76%的施政滿意度，但得票率卻僅4成多，這代表投票跟治理能力沒有必然關係，做好做壞也不是投票唯一考慮，很多都是非理性，是憑感覺走。

所以現在大家要知道，有人做不好，有人根本還沒開始做，到底有沒有機會，不要常常說誰做得不錯，或是做得不好就怎樣，這是未必，「這是我今天總結 做得好不好，治理能力跟選票沒必然關係。」

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