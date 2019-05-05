國造潛艦廠房 預定5/9開工

2019-05-05 15:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府持續推動潛艦國造政策，總統蔡英文今日上午赴新北市板橋潮和宮參拜時透露，潛艦國造廠房即將動土，「過幾天」她將主持動土儀式。據了解，根據既定期程，潛艦國造廠房將在5月9日（本週四）開工，屆時除蔡總統外，亦有限度地邀請政界、相關產業界人士會參與。

根據立法院三讀通過的國防部今年度預算內容顯示，潛艦國造「原型艦建造」預算今年執行75.1億餘元，其中，約有37億元用於廠房興建，雖該預算一度引發藍營立委質疑，但綠營立委以席次多數優勢通過此案。

據了解，潛艦國造廠房將為「造修合一」，由於該案對我國國防影響甚巨，因此在造艦時機密保護作業將相當嚴密。

另據透露，立法院針對潛艦國造案，主要有三大監督節點，其一為今年3月確認輸出許可，其二為潛艦國造「細部設計」明年9月完成時，將確定所有應取得零組件、主次系統、藍圖等，第三則為「可看到全艦」之時。但立法院也有權隨時要求軍方，針對潛艦國造進度，進行專案秘密報告。

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