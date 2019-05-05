關門抗議11天 民進黨台南市黨部明天重新開門

2019-05-05 16:53

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會針對3名跑票議員做出停權1年半的決議，引起基層反彈，民進黨台南市黨部於上個月25日暫行關閉抗議。黨部主委黃先柱今天透過市黨部line群組通知市黨部同仁於明天（週一）上班，市黨部在關門11天後，也將於明天重新開門。

另外，民進黨巿黨部執委蔡和太、曾金興、陳世輝等人，今天下午也指控市黨部主委黃先柱綁架市黨部，要求黃先柱於週一立即恢復市黨部運作，以維護黨員權益，否則將要求中央黨部直接派員接管台南市黨部。

巿黨部執委陳世輝等人表示，根據民進黨的縣市黨部組織規程規定，主委黃先柱無權擅自將市黨部關閉，除了損及黨工工作權，更影響所有黨員權益，對此蠻橫、囂張行徑，完全漠視執委會存在。他們要求黨中央直接派員接管台南市黨部。

他們表示，如果主委黃先柱仍然一意孤行，中央又不派員接管，則不排除召開臨時執委會推派代理主席，依民進黨的縣市黨部組織規程規定，依法取代黃先柱主委職務。

黃先柱表示，對於部分黨部執委的監督、抗議，他予以尊重。他身為黨部主委，有義務向黨中央反映基層的心聲和安撫黨員的不滿，這次中評會對跑票議員的處分只輕輕放下，引起基層強烈不滿，市黨部電話被打爆，大罵三字經甚至揚言放火燒黨部，他必須有所處置，讓基層不滿的情緒降溫。

他表示，黨章並沒有規定黨部主委不能關門，遇到緊急及特殊狀況，他必須採取權宜措施，而黨部關門就是要保護同仁的安全及緩和基層的不滿。他也向黨中央表達，站在黨的立場，不會跟黨中央對抗，只是反映地方的心聲，也沒有要無限期關門。市黨部原本上週要重新開門，因有人前往抗議，才作罷。

他說，他今天已在群組通知所有工作同仁明天起正常上班，經由這次事件，希望黨中央未來必須貫徹黨紀，讓黨員、支持者信服，才能避免跑票事件重演。

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