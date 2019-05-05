扁憶當年從市長辦公室遙望總統府 柯文哲：看不到啊！

2019-05-05 15:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁今天下午赴台北市長官邸藝文沙龍舉辦新書發表會，包括台北市長柯文哲等人均出席。陳水扁致詞提到自己在台北市長任內，會在辦公室望向總統府，意有所指笑問「不知道柯市長是不是也這樣」；柯則巧妙回應，自己在11樓，待了4年半，「我發現看不到總統府啊」，也看不到景福門，除非走到12樓。

柯文哲說，也許自己是醫生出身，剛剛一度態度激動，是因為想到自己本來是在台大當醫生，和這世界沒有什麼關係，但命運就是這樣子。

但他認為台灣很多仇恨都要放下，像是阿扁在龜山監獄，遭受到不好的待遇，這也是自己當了台北市長後就不太喜歡和前總統馬英九交往的原因，那不是侮辱阿扁，而是侮辱台灣人，不過自己也希望阿扁可以放下仇恨。

柯表示，對他而言，就是忠實把歷史觀點記錄下來，歷史是很多面向的，至於後來要怎麼解讀、判讀，是後來的事情，政治上有影響力的人物，讓更多仇恨可以放下，不過這也是自己個人的想法，不見得每個人都會同意。

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