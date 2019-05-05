蔡總統預告 過幾天將主持潛艦國造廠房動土典禮

2019-05-05 15:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天上午至新北市板橋區潮和宮參拜，談到國防議題，蔡英文表示，感謝美國長年來對台海和平及台灣安全給予承諾，但近年台灣不斷強化國防能力，展現自我防衛決心，獲得國際肯定。

蔡英文參拜後舉行里長座談會，蔡英文致詞表示，台灣人很注重國防，願意投資國防，台灣現在自主研發國防的能力很強，國艦國造，過幾天她將出席一場潛水艇建造廠房的動土典禮，證明台灣展現自我防衛能力，「買不到的我們自己做」，顯現台灣人的意志力，克服所有困難，「只為了一個目的，保護台灣」。

蔡英文坦言，近年中國的文攻武嚇不少，現在中國展現企圖心，許多區域擔心，如果台灣倒了，下一個是不是輪到他們？大家都希望台灣保住民主、主權，只要有決心，台灣的朋友都會來幫助我們，只要她當總統，不怕沒有人會來幫忙。

蔡英文強調，她是一位負責任的總統，困難的事情不逃避、勇敢做，承擔很多政治責任，也付出很多政治代價，希望民眾多給她一分支持和溫暖，她會幫大家把台灣顧好。

蔡英文說，感謝長年來美國對台海和平狀態與台灣安全給予承諾，但最重要的還是台灣自衛能力的強化與決心，這幾年來台灣不斷強化國防能力，展現自我防衛的決心，對於區域和平穩定，也扮演貢獻者的角色，相信國際上的朋友都給予肯定，也認為台灣是維持印太地區和平穩定的重要夥伴。

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