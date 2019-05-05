台東偏鄉原住民多元就業方案 陳菊視察

2019-05-05 15:47

［記者王秀亭／台東報導］總統府祕書長陳菊今天到台東縣原住民鄉鎮延平鄉，了解台東縣基督教種子之家全人關懷協會在部落推動多元就業開發方案執行成果，當場體驗石菖蒲手工皂製作，陳菊表示，透過多元就業開發方案，讓大眾知道原住民是台灣最優秀、美麗的族群，而具有4分之1原住民血統的總統蔡英文，是歷任總統中，對原住民轉型正義最為用心，也最了解原住民辛苦的一位，所以原住民要支持有原住民血統的蔡英文。

勞動部在延平鄉桃源推動的多元就業開發方案，延平鄉布農族人利用民俗植物石菖蒲製作手工皂，並透過部落遊程、手工皂DIY體驗，搭配網路經營、民宿業者合作等方式行銷，帶動部落經濟發展，盈餘還能用於部落孩童學業課輔，陳菊逐一了解後對台東縣基督教種子之家全人關懷協會的努力表示肯定。

在協會理事長古德慶等人的帶領下，陳菊也嘗試與在地布農族人學習製作石菖蒲手工皂，陳菊表示，自己在擔任勞委會主委期間，台灣失業率高，尤以原住民為最，便利用就業安定基金，協助偏遠部落原住民就業，這段期間，不論是基督教、天主教的牧師、傳道者或神父都很努力協助部落，解決各項問題。

古德慶感謝勞動部的多元就業開發方案，並意有所指地說，不要發大財，發大財就會變懶，我們要部落產業，讓年輕人回家。

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