女兒繼承父親遺志接棒選里長 市議員媽媽披彩帶象徵傳承

2019-05-05 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區國光里長陳仁榮今年2月過世將補選，其女兒陳雅惠決定投入選戰並在今天成立競選總部，由陳的母親、市議員邱素貞親自為她披上競選彩帶，象徵責任傳承，陳也表示將延續父親為里民服務熱忱與初衷，營造安居樂業的宜居國光里。

今天競總成立除南區除超過12位里長站台相挺，現場吸引約7百名支持者參加，包括立委何欣純、黃國書，市議員何敏誠、民進黨台中市黨部主委何明杰、前台中市醫師公會理事長羅倫檭，以及國光社區發展協會前理事長蔡明男、劉廣志、盧淑惠，南區里長聯誼會長林志昌、東區里長聯誼會長張碧之等人都出席力挺，場面熱絡。

黃國書與何欣純說，未來不論總統、立委選舉都很艱困，但目前首要任務就是團結一致，支持陳雅惠當選里長，共同打拚，黃國書代表致送粽子、何欣純送大蒜，象徵「包中、凍蒜」；後援會總會長黃寶賢授戰旗、市議員邱素貞則為女兒陳雅惠披上競選彩帶，傳承意味濃厚。

邱素貞表示，先生陳仁榮擔任國光里長21年，不幸於2月24日逝世，台中市選委會定5月11日舉行補選投票，女兒陳雅惠在里民鼓勵下，有意願延續父親未完成的服務，雖有不捨但女兒過去一直跟隨父親為民服務，不論噴藥、環境清潔、關懷弱勢，都駕輕就熟，是最得力助手，加上「骨力」、「好央甲」，為民服務一定可以做得更好，因此全力支持。

陳雅惠強調，此次參選肩負責任傳承，將延續父親服務初衷，全力爭取里內民生建設，確保「路平、燈亮、水溝通」，並將積極舉辦親子活動，促進家庭和樂，營造安居樂業的宜居國光里。

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