王金平批民進黨執政讓台灣被國際孤立 綠反批敵我不分

2019-05-05 13:16

〔記者李立法／屏東報導〕爭取國民黨提名參選總統的前立法院長王金平，今天參加王金平之友會屏東後援會成立大會時，抨擊民進黨才執政3年就失掉5個邦交國，而且還無法參加國際性的衛生、學術及經貿組織，讓台灣逐漸被國際孤立，問題的癥結就出在兩岸關係惡化，遭到中國在國際上的圍堵，他若當選總統，絕對有能力化解這種局面，帶領台灣走向世界。

民進黨屏東縣黨部主委許展維則反批王金平敵我不分，中國處心積慮要併吞台灣，不斷在國際上打壓台灣，國民黨卻不敢批評中國，只會把槍口對內，打擊台灣政府，討好中國當局，這樣的心態，正好中了敵人分化的技倆，會將台灣推向險地，他呼籲國民黨及王金平等有意角逐總統大位的參選人，要勇敢向中國說不，團結對外，才不會背離台灣民心。

王金平之友會屏東後援會成立大會今天在屏東縣農會大樓舉行，由國民黨籍前立委王進士擔任會長，與會藍營人士還包括前立委蘇清泉、屏東市長林恊松、屏東縣農會理事長黃瑞吉及總幹事廖展毅等，還有百餘位支持者到場為王金平加油打氣。

王金平說，台灣在馬英九總統任內只失去了1個邦交國，民進黨蔡英文當總統才3年就斷交了5國，世界衛生、氣象及國際刑警組織都無法參加，還被許多區域性的經貿組織排除在外，使得台灣無法享受關稅互惠，產品競爭力下降，經濟現況如溫水煮青蛙，如果兩岸關係持續惡化，台灣的處境會越來越危險。

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