參拜板橋潮和宮 蔡英文：下半年台灣經濟會更好

2019-05-05 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天上午至新北市板橋區潮和宮參拜，並舉行地方座談會。蔡英文表示，台灣整體經濟穩定成長，政府營造健全的投資環境，加上前瞻基礎建設計畫全面啟動，今年下半年的經濟會更好，她要替台灣蓋一間又堅固又漂亮的房子。

蔡英文細數3年多來的執政成績，包括全力推動都市更新，都更條例修法完成，還有危老條例輔助，法令完備，未來中央與地方合作，改建老舊住宅。

蔡英文表示，有人說3年來政府沒做事是騙人的，過去都在打基礎，就像蓋房子前必須先打地基，現在地基工程已經完成，要開始蓋房子，節奏會很快，政績也會一一浮出。

蔡英文說，今年以來股市發展好，薪資和整體經濟穩定成長，今年上半年國際經濟情勢雖然受到美中貿易戰影響，但是台灣投資相對增加，前瞻基礎建設計畫全面啟動，台灣的基礎已經打好，再給她一些時間，她一定會替台灣蓋一間又堅固又漂亮的房子。

蔡英文談到，Google的研發總部落腳新北市，要將台灣作為亞洲最大研發中心，提供年輕人更好的就業機會。今年1到4到月，台商回流已帶回2350億元商機，提前達成今年目標，其中彰化外海地區的風力發電，廠商投資1600億元，預估可創造1兆元商機。她強調，這是台灣有始以來最好的投資潮。

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