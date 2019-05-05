國際儀隊操槍賽 雖數度掉槍 台灣代表黃士宸獲觀眾熱烈掌聲

2019-05-05 11:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍儀隊下士黃士宸在台灣時間週日凌晨二時，於美國參加WDC（World Drill Championship）國際儀隊操槍錦標賽。空軍臉書粉絲團全程直播黃比賽情形，雖黃士宸在比賽中數度掉槍、右手虎口受傷，仍沈穩地做完所有動作，獲得在場觀眾熱烈喝采。而也有隨團者攜帶中華民國國旗，增進我國在國際舞台上的能見度。

黃士宸上場前感受到高張力的比賽氛圍，一度激動落淚，隨隊的士官長隨即向前拍肩、擁抱黃士宸予以打氣。另外，隨團者也攜帶中華民國國旗，為黃士宸加油。黃士宸在比賽時頻頻展現高難度槍法，包括行進間將槍舉於頭頂之上並水平轉槍、高速水平轉槍後拋接，正面轉槍後轉身背後接槍等，展現平時精訓成果。

台灣三軍儀隊所使用的M1步槍，加上刺刀後重達6.5公斤，必須經過嚴格訓練，才能順暢地完成各種轉、拋槍動作。黃士宸雖數度在拋接過程中掉槍，右手虎口也遭槍枝劃傷，但黃士宸仍不慌亂地拾槍繼續完成動作，獲得現場觀眾熱烈喝采。至於比賽結果，將在美國當地時間今晚公布。（12:07更新）

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