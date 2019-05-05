疑特勤開車門未注意 總統前導哈雷摔車波及民眾

2019-05-05 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕根據《TVBS》報導，總統蔡英文今（5日）前往板橋拜訪潮和宮，不料特勤開門下車時未注意一旁護衛，導致車門撞倒前導哈雷機車，哈車機車側倒擦撞一旁民眾，醫官連忙上前關心，所幸民眾沒有大礙。

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