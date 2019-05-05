高雄春吶破萬人？ 她調亮畫面：算你1000人都嫌太多

2019-05-05 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕邁入第25年的「春天吶喊音樂節」（春吶），今年首度移師到高雄旗津舉辦，人潮卻被外界認為不如預期。針對觀光局長潘恒旭昨在臉書貼出現場照片，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜在調亮照片後意外發現，現場還有空地且還有人可以躺著，她也直呼「依我多年參與社運場子的經驗，算你1000人都還嫌太多。」

往年在墾丁舉辦的春吶今年首度移師高雄，卻傳出門票買氣低迷，活動首日冷清場面更是令許多網友直呼「慘不忍睹」、「史上最乾淨的春吶！」春吶人潮冷清也連帶影響攤商生意，就有攤商感嘆，春吶租金很貴、人潮卻不如預期，根本沒什麼生意，可以說是損失慘重。

不過潘恒旭昨晚間仍在臉書貼出現場照片，並留言稱「夜來了」、「High起來」等。但曾柏瑜指出，她實在很好奇到底現場有多少人，便將現場畫面截圖調亮，沒想到一調只見現場有塊空地毫無阻礙地躺了一個人，旁邊甚至還可以再躺3組樂團。對於號稱有上萬人頭的說法，曾柏瑜不以為然的表示，依她多年參與社運場子的經驗，算1000人都還嫌太多。有網友則留言酸「你沒聽過人家說嗎？韓粉到處都是，可是肉眼都看不見」。

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