「黨職併公職條例」提釋憲法官 將種菜糾紛寫進判決書

2019-05-05 08:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」生效後，被政府追討「黨職併公職」溢領款的當事人及救國團提出行政訴訟，台東地院法官認為條例有違憲之疑，上週提起釋憲；據透露，釋憲法官正是台東地院法官郭玉林，郭在另一起判決，將個人恩怨寫進判決書中，正被司法院法官自律委員會調查。

據調查，國民黨過去黨國不分，將黨職併入公職年資，讓國民黨高官退休時能合併黨職年資，從國庫領到更多退休金。

民進黨執政後，為落實轉型正義，前年已完成「黨職併公職條例」立法，由銓敘部進行追討，相關「黨職併公職」溢領者包含前國民黨主席連戰等人，多數溢領者今年已主動繳回，仍有部分人士及社團拒繳回。

法院實務人士透露，外界只知台東地院法官有提「黨職併公職條例」釋憲，但不知道提釋憲的法官是郭玉林，郭日前才因為種菜糾紛，在其他案件判決書上「置入」對同院刑庭法官吳俐臻的不滿。

法院實務人士表示，今年4月10日出爐的國有財產署補償金案的6頁民事判決書，郭就用了2頁，點名吳俐臻及與她同住法官宿舍的吳父，指責吳父未經法院同意在宿舍種菜，還拿著鐮刀、鋤頭，已對法官人身安全造成疑慮。

法界人士也描述，該判決書非常詭異，長達2頁篇幅，都在描述郭、吳兩家的種菜糾紛，但此事完全與案件的原告和被告無關，內容簡直天外飛來一筆。

據悉，不僅法界人士對郭提釋憲案議論紛紛，郭的判決書也驚動到司法院啟動調查，要了解法官為何將同院法官的種菜糾紛，寫在不相干的判決書中。

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