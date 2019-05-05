中國對台文教統戰加劇 國安人士：政府多次會商對策

2019-05-05 07:04

〔記者李欣芳／台北報導〕中國頻頻發動對台統戰，目前又透過中華文物交流協會等單位要落地招待台灣教師參與中華歷史文化研習營，國安人士接受本報訪問指出，中國對台灣的文教統戰問題嚴重，面對中國要併吞台灣，尤其是中國領導人習近平今年年初公布的「習五條」之後，台灣內部不能敵我不分，教育部也要有明確政策與行政管控措施，例如對於中方要落地招待的台灣教師若具學校行政人員身分，登陸時不准給予公假。

不過，據透露，過去跨部會及機關在討論因應對策時，教育部做法較為保守，因擔心被抨擊是箝制學術自由，因此不擬採取較有約束力的進一步行政管控措施。

據悉，相關部會曾多次協調如何因應中國文教等統戰一事，不過，教育部除了擔心被抨擊是在箝制學術自由，也顧及主管機關若對學校及教師出手管制，也會被質疑是在干預兩岸交教交流。

國安人士表示，中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託台灣沈春池文教基金會合作舉辦中華歷史文化研習營，要落地招待台灣教師登陸，這雖不違法，但確實是中國的統戰手法，將請教育部儘量向學校宣導，類似這種具統戰性質的活動，教師不要參與，因為中方要落地招待一定有其背後目的，包括要改變對方的認知與政治認同。

國安人士指出，政府目前對中國人士來台交流的管制較嚴，相反的，由於台灣是民主、開放的社會，憲法又明定人民有居住及遷徙的自由，因此，對於登陸中國交流則較無限制。

不過，國安人士說，面對中國要併吞台灣，尤其是中國領導人習近平今年年初公布的「習五條」之後，台灣內部不能敵我不分，要正視中國包括發動對台灣校園的統戰威脅。

國安人士說，面對中國祭出落地招待以吸引台灣文化與教育界人士登陸，教育部也應思考對於台灣的學校教師要到中國以外的其他國家旅遊或進行交流時酌予補助，以避免台灣的教師大都往中國跑。

這位人士表示，教育部可全面釐清、盤點基層教師登陸交流以及中國文教統戰的問題，具體做法，首先，教育部可對登陸的教師採全面報備制，具行政職的教師若接受落地招待登陸，不准給予公假。

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