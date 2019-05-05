我未開放代辦中國留學 業者變相招生恐涉刑責

2019-05-05 06:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年積極招攬台生赴中就讀，不僅有中國的大學在台設點，國內業者也配合推出留學代辦，並聲稱有專人辦理註冊，提供在中國的生活諮詢等。不過，陸委會表示，陸方教育機構不得在台駐點、招生，我也未開放業者提供留學仲介與諮詢，此涉刑責，主管的教育部可將相關事證移請檢調機關調查後，移送法院審理。

我並未開放國內業者代辦中國留學，但相關資訊卻五花八門，只要在網路輸入「中國大陸留學」，至少會出現15家以上的業者，有的不避諱把業務直接寫入名稱，例如：「中國留學社」、「大陸通國際文教留學機構」、「中華力誠中國大陸留學中心」、「大陸大學入學管道」等，而「一本通留學顧問」的網址直接以「chinaedu」註冊，這些業者的網站幾乎都是在台註冊。

有25年歷史的詠瑞留學也代辦中國留學，並稱協助赴中國註冊、報到，還提供選課、住宿建議，協助開辦手機與銀行帳戶等，甚至推出「大陸大學升學班」；士豐國際留學中心則稱，已成功協助近260人赴中國留學。不過，詠瑞與士豐受訪時表示，「不方便說明」。

而中國專門對港澳台和華僑學生的「港澳台僑聯招」入學考試將在18、19日登場，有業者近日密集舉辦在各地說明會，還推出「考前輔導班」宣傳，並贈送考古題。

此外，廣州暨南大學設有「台北諮詢處」，地點在兩岸事務交流協會，華僑大學則委託台灣推廣教育學會。不過，兩岸事務交流協會與台灣推廣教育學會登記同一地址，會務人員強調，並未代為招生，僅提供諮詢。

中國今年首度對台灣原住民增設保障名額，中國中央民族大學上月宣布，開放台灣「少數民族（原住民）」10人的免試申請名額；據中媒報導，該校去年在新竹私立忠信學校成立「中央民族大學台灣教育研究與實習重點基地」。忠信學校受訪表示，原有互設基地的規劃，但目前並未成立。

陸委會表示，依據兩岸條例規定，我業者違規居間介紹台灣學生赴陸就學、代為招生，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。陸方教育機構或招生廣告亦不得在台播映、刊登，業者的公開網頁已涉及違法廣告，可處10萬到50萬元的罰鍰。

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