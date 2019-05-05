在台跟監港獨青年 3人有港府情治背景

2019-05-05 06:10

〔社會新聞中心／台北報導〕香港親中媒體「大公報」、「文匯報」，月前以跟監手法在台偷拍港獨青年及台灣媒體記者，經國安局指示移民署及警察相關單位全面動員蒐證，目前已釐清全貌。調查發現，除有6名親中港媒記者外，另意外查出還有3名港府「退休情治警務人員」，也來台跟監「港獨」青年。

據調查單位指出，6位以觀光身分來台卻從事採訪的親中港媒「文匯報」及「大公報」人員，在台期間聘請多名徵信社業者充作負責監控來台的「港獨」青年團體行蹤；待對方離境後，再四處參加各研討會。至於港府「退休情治警務人員」，則是與一名在台陸生聯絡。目前兩撥人馬已全部離境。全案現由國安局、調查局持續掌控中。

「港獨」青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等3名成員，是今年1月11日來台，停留4天後，於15日離境。不過對方在台期間疑遭中港情治人員全程跟監及偷拍，香港左媒「文匯報」及「大公報」在週一並以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

隨後，「大公報」週三另以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，扯說是蔡總統派出密使見「學動」成員授「獨」計。報導一出，卻被發現是「大烏龍」，「大公報」拍到的所謂「密使」是自由時報政治組記者。

由於「大公報」指總統蔡英文派密使接觸港獨學生根本是假新聞，不僅涉嫌不法跟監，更意圖誤導國際輿論，總統府當時給予強烈譴責，立即指示國安局等相關單位調查。由於偷拍範圍涵蓋總統府、國史館等，國安單位也調閱博愛特區附近影像畫面，鎖定可能的犯案對象。

國安局指示移民署、警政單位各保防、刑警動員，全面清查可能涉案的香港親中左派媒體，逐步釐出共有6名媒體人員和5名徵信社人員被鎖定。經警方調閱各街頭監視畫面，發現涉案的親中港媒人員在台期間，以跟監手法偷拍港獨青年及台灣媒體記者，幾乎均在台北一帶活動，出席和參與各項有關統獨議題的記者會或研討會。

調查人員進一步過濾發現，除了左派媒體外，另有3名不明身份者，也經常出現在港獨青年出現的各個場合，經我國安專案小組多方研判應非偶然，最後查出對方竟是港方的情治警務人員，但被註記為「退休」，更引起我方專案小組注意。

國安專案小組人員也查出，1名在台就讀大學的陸生，此期間經常與對方連絡，懷疑是居中協助和支援，此一部分已交由調查局接受監控。

據國安專案小組指出，中國媒體來台都會被我情治單位管控，因此，此次鎖定的6人親中港媒，是利用港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽），甚至有多人是具有美國等國家居留證或護照的港籍人士，以第三類簽證方式，瞞天過海式的向移民署申請來台。

至於來台的港府「退休情治警務人員」，則是持觀光簽證入台，由於對方是」退休」身份，因此未引起我國境或治安單位注意。

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