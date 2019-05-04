瑤池金母進駐小巨蛋 政界藍綠白大咖齊聚

2019-05-04 21:36

〔記者林家宇／台北報導〕松山慈惠堂「保民遶境嘉年華」昨日起駕，並於今晚進駐台北小巨蛋，舉辦弘揚母愛音樂會。台北市長柯文哲、國民黨主席吳敦義、民進黨主席卓榮泰及內政部長徐國勇皆出席頒獎、致詞，場面盛大。

音樂會開始前，全場信眾起立，雙手合十，迎接瑤池金母聖駕進場，莊嚴隆重。接著依序由徐國勇、卓榮泰、吳敦義頒獎表揚百名孝悌楷模。

徐國勇表示，慈惠堂是連續22年內政部評選最績優團體，堂主郭葉子把母娘文化推向國際，也是把台灣善的一面推廣出去，成果相當不易。吳敦義則說，郭堂主個子不高，卻有比天還高的意志和善心。

卓榮泰談到，12年來，母娘文化季規模越來越大，如今是北部最重要的宗教活動。卓還向母娘乞求更多的智慧和勇氣，「因為手上有很多重要的事要做，跟吳主席一樣，我們面對很多困難的事情」，希望母娘能夠讓他們做出最正確，且被社會接受的事情。

此次松山慈惠堂也捐出救護車、勤務車與住宅火災警報器給台北市政府。柯文哲提到，去年北市有121名到院前心跳停止（OHCA）傷患，其中34名救回一命的人，是由松山慈惠堂所捐贈的救護車送達，因此代表市民感謝郭堂主對台北社會福利的幫忙。

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