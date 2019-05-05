春吶沒人？ 網友起底主辦單位原來是他...

2019-05-05 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕往年在墾丁舉辦的「春天吶喊音樂藝術祭」（春吶）今25週年首度移師高雄，卻傳出門票買氣低迷，活動首日冷清場面更是令許多樂迷「慘不忍睹」。有網友起底新任主辦單位「無成娛樂文化公司」年僅20幾歲的執行長陸保綱，竟是台灣靖天集團創辦人的兒子，網友除了質疑為何「春吶的主辦權被賣給一個富二代、官三代當作出道試金石」，也感嘆「一個25年老牌音樂祭的招牌可能在此劃下了句點。」

今年的春吶由新團隊無成娛樂接手辦理，邀請眾多流行音樂大咖如Hebe田馥甄、林宥嘉等共襄盛舉，網友好奇「一個舉辦了20幾年的音樂節，是怎麼走到這一步的？為什麼宣傳完全打不出去？為什麼卡司跟視覺都突然搖身一變成了「大學校園演唱會」風格？」

他找出此次春吶主辦人，無成娛樂執行長，是一位年僅20幾歲的青年陸保綱。發現陸保綱曾與國民黨主席吳敦義餐敘，還手牽手留下合影，也是靖天集團創辦人、知名媒體人陸醒華之子。

文章被轉載到PTT上，引發網友們熱議，紛紛留言指出「原來靖天台常出現保綱國際就是用他取名的」、「果然是深深深藍軍眷外省高級天龍」、「這很KMT 收割完再搞爛它」、「無成娛樂，真的一事無成，也沒騙你啊」、「春吶被這樣玩爛真的很慘欸」等。

不過也有人認為「前幾次春吶就已經很慘才會離開墾丁」、「春吶慘多久了 沒毒品就gg哦」、「春吶早就變質了 還真以為是單純音樂」、「春吶早就臭掉了」、「少在那邊牽拖 春吶明明就是被毒品擊垮的 你知道春吶現在有多臭不可聞嗎」、「春吶才不是只有毒品 忘記前幾年有人被集體性侵了嗎」等。

本報曾報導，1995年發跡的春吶到千禧年後，曾有部分場內吸毒、性侵等現象大量出現，「春吶」兩字因此被冠上負面形象。

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