自經區發大財？ 教育部辭典釋義「自經」...就是自殺

2019-05-04 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜力推自由經濟示範區，但昨天在議會質詢時頻頻跳針回答自經區就是「發大財」！讓民眾好奇上網查詢，也讓「自經區」的網路搜尋暴增。有網友就在教育部重編國語辭典修訂本上輸入「自經」兩字，結果發現自經竟然是「上吊自殺」的意思。

有網友今日在PTT上PO文，表示「最近韓導一直再講自經區自經區，說有了自經區就會發大財發大財發發發發大財」，網友諷刺地說，為了學習，他連了教育部的國語辭典想了解什麼是「自經」區，沒想到辭典對自經的解釋是「上吊自殺」之意。

教育部的國語辭典釋義，自經出自《論語．憲問》中的「豈若匹夫匹婦之為諒也，自經於溝瀆而莫之知也。」；在《漢書．卷六四上．朱買臣傳》「居一月，妻自經死，買臣乞其夫錢，令葬」也有出現，也作「自縊」。

原PO諷刺，韓導對祖國的熱情，果然在要讓台灣設自經區這件事情上表露無遺！「我不需要自經區啦！韓導和喜韓兒自己帶回去慢慢用」！

對此，其他網友也紛紛留言表示「中文真是博大精深」、「真是深奧阿」、「果然，自經區就是自盡區」、「自殺區沒錯啊」、「高雄殯葬業發大財」、「也太好笑」、「韓粉們99.9%都是文盲，看不懂也不想懂啦！」、「老祖宗的智慧XD」、「2千多年前就先神預言了」。

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