當地議員傻眼！民調結果「這裡」57％民眾支持統一

2019-05-04 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕粉專「我是中壢人」在今（4）日公布了一項調查結果，顯示在中壢有57％民眾認為，如果兩岸無法維持現況，應該實現終極統一。對此，桃園市議員王浩宇說，看到結果十分傻眼，「原來我的選區這麼深藍」。

「我是中壢人」今天公布數項調查，委外進行電話民調後發現，若兩岸無法繼續維持現狀，高達57％的中壢人認為兩岸應該實現終極統一，43％的認為台灣應該獨立，支持統一的民意比超過一半。

其中，內壢、龍岡地區更有高達75％的選民支持最終與中國統一，粉專說，「這個數字跟金門馬祖幾乎相同，可能是外省族群較多的關係」，不過在第四選區，山東、大崙，則有比較多選民支持維持獨立。另外，在兩岸關係議題上，有46％支持與中國簽訂和平協議、28％認為兩岸現在就應該統一、實施一國兩制，有41％認為兩岸統一之後台灣的經濟會變得更好，有25％認為不會。

王浩宇看完調查結果後傻眼直呼，「原來我的選區這麼深藍」，網友也紛紛留言說，「這不是深藍是無知，不知道被統一的後果是下地獄」、「大部份選統一選項的人都以為中華民族會更強大，然後超英趕美成為世界上最強民族...每個人發大財，馬的一群白癡」、「真的藍是當年反共的，現在那些不叫藍了」、「中壢自己去統一，別把其他縣市拖下水」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/