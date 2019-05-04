招募青年選戰特派員 民進黨今年擴大辦理

2019-05-04 18:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨秘書長羅文嘉今（4）日赴華山文化園區「2019青年入陣：選戰特派員」青年部影片拍攝現場探班，關心青年參政發展；且現場還進行「青年封神榜」活動，邀請年輕學子對黨部主管大聲說出心中對政治、對選舉、對未來的想法與建議。羅文嘉表示，這次青年部特別為了明天1月的大選，徵選青年選戰特派員，預計招募80位年輕朋友，計畫會有2個月的實戰培訓，包含對各種組織、文宣及選戰所有事務，根據興趣、專長來進行嚴密的培訓，之後會直接分發到各地區，實際參與未來一年的選戰。

青年部今天的影片拍攝內容以日本節目「校園瘋神榜」在建物頂樓高喊心裡話橋段為藍本，進行一場「青年封神榜」。本次「2019青年入陣：選戰特派員」計畫，有別於過去主要讓青年進入國會，今年特別擴大參與領域、廣招年輕新秀；且取名為「選戰特派員」希望年輕人回到家鄉努力打拚，依據自身專長在各個不同項目上發光發熱，全程參與培訓表現優良之優秀青年，將獲選為各地選戰特派員。期盼藉此配合大選，使年輕人們得以實際進入政治第一線磨練，成為民進黨的儲備幹部。

羅文嘉表示，這次青年部特別為了明年1月的大選，徵選青年選戰特派員，預計招募80位年輕朋友，計畫會有2個月的實戰培訓，包含對各種組織、文宣及選戰所有事務，根據興趣、專長來進行嚴密的培訓，之後會直接分發到各地區，實際參與未來1年的選戰。歡迎對公共事務有興趣，想要多瞭解選戰，或是想要一起參與、打拚台灣年底這場選戰的話，歡迎大家在5月底以前報名民進黨青年部「青年入陣：選戰特派員」。

民進黨青年部主任顏若芳指出，未來在培訓過程裡，課程規劃將囊括現今當道的「新媒體政治」策略和「鋭實力影響」專題講座，並進行分組辯論、兵棋推演等活動，帶給大家「最擬真」的政治體驗，讓特派員們在上戰場前，能獲得足夠「彈藥」支持。青年部也會盡力提供相應的資源，讓更多來自不同地區、環境與領域的青年都能參與。即日起至5月31日開放網路報名，誠摯邀請每一位滿懷理想熱情、有志於政治工作的青年朋友們一同入陣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/