選總統 郭董：絕非「舔共賣台」之人、我是「經濟人」

2019-05-04 16:30

〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海董事長郭台銘近日訪美，而剛剛他於個人臉書（FB）上發表「擺脫經濟發展困境、爭取國際生存空間，只有郭台銘做得到」千字感言，公開表示「川普可與總統蔡英文熱線，川郭當然也可以會面，說我是藍版蔡英文，真是令人哭不得！」他也直指「我絕非舔共賣台之人，我是經濟人！」

以下為郭董臉書全文：

此趟美國行，再度走進白宮，是一件值得高興的事。去年我到白宮是以一個企業投資者的身分，今年我多了一個身份，表達了要為中華民國服務的意願，為了中華民國的發展而來。我與好朋友川普，都將在明年爭取成為國家領導人的職務，川普告訴我，這是一個Tough job，一個極富挑戰的工作。

他表示，中華民國第一次有預備參加總統競選的參選人能進入白宮，與現任美國總統直接對談，這應該是一件美事，奇怪的是台灣卻有很多人不開心。為什麼？因為郭台銘犯規了，他破壞了「政客遊戲規則」。台灣的政客遊戲規則就是要分顏色、選邊站，然後不論是非、只有意識形態，接著贏者全拿、持續惡鬥。在這場政客遊戲中，台灣已經錯過了在世界發光發熱，為全民創造富裕生活的機會，整整虛耗了20年。

然而現在，郭台銘卻讓這些政客不開心了。因為我身為一個國民黨員，頂著中華民國國旗，同時也是參加國民黨總統初選的候選人，堂堂正正地進了白宮，「越級」見了美國總統川普，這是大家想像不到的。

大家是否還記得，川普當選總統時，蔡總統很驕傲地說打了通電話給川普總統，號稱是「川蔡熱線」、台美關係的重大突破，非常自豪。既然川蔡當年可以熱線，當然「川郭」現在也可以見面，我們關係是更上層樓的。但許多有心人士針對白宮發表的回應拿來操作說叫做「打臉」郭台銘，這其實是一件可悲又可笑的事。2016年川蔡通話，事後副總統彭斯說那只不過是來自世界各國超過五十通的「禮貌性通話」（Courtesy Call）之一，無需過度解讀，但民進黨卻大肆宣揚是台美關係的重大突破，全然無視於中華民國與美利堅合眾國友好超過一百年，是多少人的努力與付出。

事實上，這些號稱郭台銘被「打臉」的人，他們真正想混淆的焦點是：為什麼川普預先知道我已經是國民黨總統初選參選人後，仍然願意邀我進入白宮會談五十分鐘，說我是他的好朋友。我相信民眾的眼睛是雪亮的，因為郭台銘會創造價值、能維持和平並能真正創造多方多贏。

更荒唐的是，竟然又有特定媒體說我是「藍版蔡英文」，令人哭笑不得。這家特定媒體不僅每天刻意攻擊，還在我和韓國瑜市長之間不停的見縫插針、製造裂痕。我認為這家特定媒體集團就是韓市長看不起的最大尾「假韓粉」，無視中華民國存在，沒有愛國心。不過此時我郭台銘承受這家媒體攻擊，就剛好「認證」給大家看，我郭台銘絕非「舔共賣台」的人，硬要扣給我的紅帽，在此還給特定人士。

郭台銘是「經濟人」，我開大門、走大路，腳踏實地、說到做到！郭台銘不受「政客遊戲規則」的制約！我一直和現在20-30歲的年輕人喊話，過去台灣受到政客惡鬥的毒害，所以對不起大家。我要用我40年來創業及克服困難的經驗讓台灣擺脫光說不練的窘境，要創造台灣在中美夾殺中的生存空間進而左右逢源，改變受到擠壓的經濟發展環境！因為，越來越限縮的未來最後會連安居樂業的小確幸都破滅，講10年、20年後的事情真的太遙遠嗎？

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