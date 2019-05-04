羅文嘉說的「這個共識」 英系不認同

2019-05-04 17:47

首次上稿 17:08

更新時間 17:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會在5月1日決議，5人協調小組協調至5月22日，其他政見會、民調等細節也要等到當天才會確定，不過有中常委不滿黨部先公佈草案，痛罵黨秘書長羅文嘉。羅文嘉今天受訪時說，他是基於4月10日休息時的協商而訂下相關日程，當時就是說5月22日之後就開始做總統民調，而不是5月22日就開始討論時程。「當時大家有幾個共識，有的有寫進去、有的沒寫，沒寫進去的共識就是雙方作對比式民調，以及五二二之後就開始做總統民調，而不是五二二才開始討論時程。」

不過，對於羅文嘉的說法，英系幕僚不滿指出，4月10日當時羅文嘉有提出時程，但大家都不同意，所以就沒有共識，因此也就沒有寫下來，有共識的是「5月22日送時程來討論」。

民進黨1日的中常會裡，黨中央提報總統初選日程草案，規劃5月24日至26日政見會，27日至31日進行初選民調，6月5日公告提名人，但多數中常委反彈，會中未做出決議。羅文嘉今天受訪說明當時狀況。

羅文嘉今天到「2019青年入陣：選戰特派員」青年部影片拍攝現場探班，他受訪時說，黨部提出的初選日程都是立基於4月10日中執會休息時的協商來訂的，那天協商快兩小時，中常委陳明文和黨主席卓榮泰都在，內容方案是由他所提出，他也對裡面內容最清楚，當時大家有幾個共識，有的有寫進去、有的沒寫，沒寫進去的共識就是「對比式民調」，以及「五二二之後就開始做總統民調」，而不是開始討論時程。當時大家意思就是這樣，所以才會這樣寫。

羅文嘉繼續說，為了抓一個比較寬裕的時間，所以就抓5月22日後，中執會公告立委後開始算，他和陳明文就是因為這樣吵起來。他認為，當時講好的事情不要再變化，雙方對4月10日的認知不同，所以現在，就是在5月22日前找雙方（蔡英文、賴清德陣營）來，根據他所提的時程，去跟雙方做討論，「我主觀希望還是照原來時程。」

而有媒體問到，是否有機會採納手機民調？對此，羅文嘉說，家戶電話確實有樣本不夠多、跟實際社會母體有落差等問題，但行之有年的原因是因為很難作弊。他個人認同，讓民調越接近真實母體越好，可是民進黨多年來還是用家戶電話，所以他對於要不要採用手機民調抱持開放態度，讓雙方來談，黨部都可以配合，只希望初選可以走下去。

此外，賴清德發言人林聖哲今天也澄清，媒體報導「賴清德強調民調納入手機，初選將會失控」之説法完全不正確。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/