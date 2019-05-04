PO出公文！黃捷再轟韓國瑜：濫用行政資源幫自己造神

2019-05-04 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市各局處和學校都接獲公文，要求「舉辦活動或因業務辦理需要」要統一使用公文附上的韓國瑜Q版市長LOGO。對此，昨（3）日質詢韓國瑜一戰成名的市議員黃捷也對此怒轟韓國瑜「濫用行政資源幫自己造神」，表示已經要求教育局撤回公文。

黃捷下午在臉書發文質疑「現在全市府都是韓國瑜的競選團隊？」她PO出了該公文照片，表示高雄市教育局發公文叫各級學校辦活動，都要使用韓國瑜Q版頭像，痛批「濫用行政資源幫自己造神，韓市長好大的官威啊」！黃捷也表示，已經要求教育局儘速撤回公文，若有進一步消息，會再告知大家。

對此，高雄市府也對此做出澄清，表示是因為高雄市議員邱于軒質詢時，認為常在市府各大活動，看到各種造型良莠不齊肖像，因此要求新聞局通知統一視覺設計。

新聞局表示，韓國瑜市長Q版肖像設計商標權，屬市長所有，無償提供市府公益公務如有需求時使用。從未強制要求各機關使用。

新聞局重申，從未強制要求各機關使用肖像，僅以視覺美感如需使用統一標準，也請外界勿惡意扭曲攻擊。

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