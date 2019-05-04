網傳韓國瑜與小蔣假合照 葉毓蘭批：踩到我紅線

2019-05-04 16:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網路廣傳一張高雄市長韓國瑜與前總統蔣經國的造假合照，文字描述「蔣經國一定沒料到，國民黨竟然有一天讓這個年輕人撐起來！讓人不得不相信緣分的奧妙」；但眼尖網友發現，這張韓國瑜穿軍服照片在《跟著月亮走》一書中無是個人照，旁邊並沒有蔣經國，網路上兩人的合照百分之百是造假。

由資深媒體人黃光芹撰寫、韓國瑜口述的《跟著月亮走》自傳，雙方因版稅歸屬鬧得不可開交，黃光芹指控高雄市長夫人李佳芬拿走150萬元版稅，李日前則回應只拿了70萬元版稅。

知情網友今天透露，該書不只收錄韓國瑜照片，還有一堆韓冰個人宣傳照，韓國瑜提供多張自己年輕時照片用以刊登，書中清楚可見韓國瑜是一個人站在「奮戰到底」標語前，身旁並沒有蔣經國，但網路流傳的假照片，明顯經過後製改成復古的黃褐色調。

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭也在臉書發文說，這張合成照片裡面的蔣經國，是1964年巡視金門時的留影，希望韓國瑜立刻報案，查清楚誰在製造假訊息。

葉毓蘭指出，從韓流興起後，她就不斷收到類似訊息，把韓國瑜和某位民族英雄酷似的照片放在一起，用前世今生解釋韓國瑜的天命，但這張和蔣經國合照「踩到我的紅線」，希望韓市長必須採取法律行動。

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