月舉債多陳菊13倍 他PO圖嗆韓國瑜：結果是誰發大財？

2019-05-04 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任不到半年爭議不斷，3日被高雄市議員黃捷質詢關於自經區的問題，不斷跳針「發大財」，讓黃捷無奈大翻白眼，也讓外界質疑韓國瑜對自己推行的政策完全不懂。桃園市議員王浩宇質問「結果到底是誰發大財了？」並貼出一張韓國瑜與前市長陳菊施政的比較圖表。

王浩宇在臉書貼出臉書粉專《打馬悍將粉絲團》整理的圖表，質問「結果到底是誰發大財了？」圖表中可見，陳菊任內12年舉債1037億，其中有2500億是國民黨累積下來的，但韓國瑜才上任4個月，舉債竟多達366億，平均一個月舉債高達91.5億，遠超過陳菊的平均7億，是陳菊的13倍之多！

另外，陳菊在建設方面更是大勝，除了輕軌、駁二特區，還有鐵路地下化、世運等等，但陳菊做了這麼多，卻被韓國瑜批評「高雄又老又窮」，反而稱讚自己才可以讓「高雄發大財」。

文章引發網友正反論戰，「當然是韓唬爛發大財啊」、「高雄好悲哀...」、「韓國愚個人發大財」；也有人酸王浩宇「每天黑韓國瑜蹭飯吃，應該是議員已經發大財了！」、「嘴炮議員，我算不算是你另類粉絲，我都幫你打知名度呢！」。

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