台灣若被一國兩制 學者諷：《與惡》「這些事」不會發生

2019-05-04 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平年初發表對台談話，強調「一國兩制」是實現統一台灣的最佳方式。台師大政研所教授范世平則拿夯劇《我們與惡的距離》的劇情諷刺，如果台灣「一國兩制」了，還會發生《我們與惡的距離》嗎？

范世平在臉書表示，今天是「五四運動」100週年，百年前中國人爭取民主，現在只剩威權專制，在看完夯劇《我們與惡的距離》後，如果台灣被中國「一國兩制」了，還有這部電視劇嗎？「當然沒有，因為中國可是『和諧社會』，絕不會發生『無差別殺人』事件；即便有，這種不健康題材也不可能拍成電視劇。」

范世平以劇情諷刺中國，像應思聰這種精神病患，是社會不定時炸彈，早就關進「勞教所」了，生死不明，怎麼可能成為什麼新銳導演？何況精神病患是「負面角色」，怎能出現在《央視》呢？「祖國電視的內容都是正面的啊」。

王赦這種人權律師，早就關進監獄了，像王全璋等2015年「709大抓捕」的維權律師們，全都關進監獄，只因為他們為弱勢者辯護，影響執政當局的利益。而宋喬安、劉昭國與廖紐世這些媒體人，不要談什麼新聞自由，媒體就是政府掌控的宣傳機器，「黨要你說什沒，你就說什麼，否則飯碗也沒了，搞不好還會入獄」。

范世平反諷，明年1月總統選舉後就快迎來一國兩制，《我們與惡的距離》有可能是統一前最後一部站在批判角度的電視劇，這部片的所有參與者該好好珍惜現在，否則未來不僅會被判「顛覆國家政權罪」，更慘還會還被關到新疆的「再教育營」。

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