新竹辦簽書會 賴清德：堅持是我的名字

2019-05-04 15:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕前行政院長賴清德今天下午出席新竹新書簽書會，他說，這幾十年來台灣民眾的民主素養越來越高，民進黨深受台灣社會支持，他與總統蔡英文都有民主涵養，大家不避擔憂與焦慮，民進黨一定能在民主價值體系下打贏明年選戰。

賴清德今於遠東巨城購物中心誠品書店辦理簽書會，百名支持者把現場擠得水洩不通，包含市議員曾資程、李姸慧、施乃如也到場聲援，現場「總統好！加油」聲不斷，賴清德進場時雖寸步難行，臉上仍展現陽光笑容，親切與民互動。

堅持是我的名字！賴清德說，他剛走進簽書會場，很多人提醒他「要堅持下去」，他一定會堅持捍衛民主程序，與大家站在一塊，共同用更寬廣的高度來迎接民主道路。

賴清德說，其實初選也可以像嘉年華會一樣，過去雖有不愉快的初選經驗，但他相信這幾十年來台灣的民眾民主素養越來越高，相信在大家支持下，民進黨能進行一場君子之爭。

別太擔心民進黨！賴清德說，大家因為有相同的民主理念，才會組成民進黨，民眾因為有相同的民主理念，才會支持民進黨，不管是中執會或中常會也不敢辜負民眾期待，相信民進黨明年一定能在民主價值體系下打贏選戰。

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