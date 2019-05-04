我駐索國大使拜會索國總理 盼持續深化雙邊關係

2019-05-04 14:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣與太平洋友邦索羅門群島邦交關係，日前因索國總理蘇嘉瓦瑞一席「新政府正重新考慮與台灣間的外交關係」發言，引發關注。我駐索羅門大使館今貼出大使羅添宏3日拜會索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的照片。貼文表示，我駐索羅門大使羅添宏代表政府祝賀蘇嘉瓦瑞四度當選總理，蘇嘉瓦瑞則表示將與台灣密切合作，提升雙邊在經貿及醫療等相關領域的交流。

索國總理蘇嘉瓦瑞先前接受媒體訪問時表示，目前與台灣的邦交雖保持不變，但確實有改與中國建交的想法，主要是認為這樣的外交轉移對索羅門大有助益。索羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）昨受訪時說，就目前來說，政府立場是與台灣外交關係維持不變，除非政府做了任何新政策的決定。

正值雙邊關係敏感時刻，我駐索羅門大使館臉書今貼出大使羅添宏本月3日拜會總理蘇嘉瓦瑞的照片，貼文並說明，大使盼台索兩國繼續加強合作、深化雙邊關係。

對此總統蔡英文日前受訪時說，整個情況都有所掌握，這段期間以來，中國對台灣的打壓確實是不斷且力道越來越大，政府會盡最大力量跟友邦一起努力來穩固台灣的外交。外交部則表示，駐館將持續與索國各界積極交往，多方爭取友台情誼，以深化台索邦誼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/