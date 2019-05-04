高市府指示使用韓國瑜Q版肖像？新聞局澄清未強制要求

2019-05-04 13:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市中小學接獲電子公文，並附市長韓國瑜賣菜郎的Q版肖像圖片，指示「舉辦活動或因業務辦理需要」統一使用該張圖像，引發造神疑慮？高雄市新聞局今午發表聲明，澄清從未強制要求各機關使用。

本報今天報導，高市新聞局以電子公文通知各局處和所有學校，有關使用市長韓國瑜肖像，統一使用函送的圖像，即賣菜郎拿著菜、旁邊一隻狗，指示「舉辦活動或因業務辦理需要」統一使用該張圖像。

不少公務員錯愕。質疑市長「造神」？還有人憂心若不用該圖像，恐會影響考績。

對此，高雄市新聞局今天澄清說，因高雄市議員邱于軒質詢時，認為常在市府各大活動，看到各種造型良莠不齊肖像，因此要求新聞局通知統一視覺設計。

新聞局表示，韓國瑜市長Q版肖像設計商標權，屬市長所有，無償提供市府公益公務如有需求時使用。從未強制要求各機關使用。

新聞局重申，從未強制要求各機關使用肖像，僅以視覺視覺美感如需使用統一標準，也也請外界勿惡意扭曲攻擊。

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