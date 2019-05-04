王金平拋政見 租屋每坪500「大家住得起」

2019-05-04 13:18

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020總統的前立法院長王金平拋出政見，他今天出席「黃小鴨王金平全國後援總會健行活動」時致詞表示，自己老早擬好國政方案，共18大方向、40多個主張，下週起會陸續發表，其中青年居住問題，經精算可調整到每坪500元，不只照顧北漂族，讓東漂西漂的年輕人都住得起，他強調，自己是最好的總統人選，當選後將致力於兩岸穩定和平、帶領台灣走出經濟困境。

王金平表示，自己老早就擬好國政方案，有18項大方向、40多個主張，下週起將陸續發表，包括一例一休等問題，會一一提出解方。關於青年居住問題，王金平也先透露，根據人壽保線公會精算後，未來每坪房租可調整到500元，換算獨居者住8坪、月租只需4000元，小夫婦約20坪、1萬元，有孩子的家庭25坪，每月負擔1萬2500元，讓大家都住得起。

王金平表示，自己是擔任總統的最好人遠，只要贏得初選，在大選勝利希望濃厚，他有自信關關難過關關過。他指出，台灣正面臨朝野對立、內耗以及兩岸關係冷對立，要解決這兩項問題，台灣才能走出發展困境。

王金平主張，台灣應該開放、開放、再開放，不只是政策開放，還有思想開放，因為台灣面對很多事都被意識形態綁架，若能開放，對台灣的利益和發展生機都是無可限量。他說，南北韓、美國和北韓這樣的世仇都能坐下來談，這就是思想解放、思維改變，只有「頭殼」解放，不受意識形態拘束，才能讓台灣參與世界，變成世界之島。

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