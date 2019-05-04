受封白眼女神！黃捷：受不了韓國瑜「NPC」跳針發大財

2019-05-04 12:11

相關新聞

質詢韓國瑜翻白眼 正妹議員黃捷成新一代鄉民女神

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員黃捷質詢市長韓國瑜自經區議題，翻白眼一戰成名，被封為新一代鄉民女神、白眼女神。對此，黃捷受訪時謝謝網友支持，她會繼續監督韓國瑜，不可以把高雄搞爛。至於當時為何翻白眼？她表示是因受不了韓國瑜「NPC」跳針回答「發大財」。

韓國瑜強力主張高雄要成立自由經濟示範區，但時代力量議員黃捷昨天下午質詢說：「市府具體上想鬆綁哪些項目？」韓國瑜卻頻跳針回答：「要讓高雄發大財啊！」惹得黃捷受不了仰頭大喊「天啊！」並翻了個可愛的白眼。

黃捷此舉讓許多網友直呼戀愛了，稱讚她已取代高嘉瑜，成為「新一代鄉民女神」，也有人稱她為「白眼女神」。

記者電訪黃捷，詢問她對新封號的看法？黃捷表示，謝謝網友的支持，她會繼續監督韓國瑜，不可以把高雄搞爛。

對於韓國瑜昨天對自經區的的回答，黃捷認為「韓國瑜不知道何謂自經區、很敷衍，以為他還在選舉，把高雄市政擺一邊」。

黃捷說，對於自經區的議題，她準備很久，時代力量立法院黨團也有提供資料給她，等5月15日輪到她在議會總質詢時，她會再針對自經區議題，請教韓國瑜。

至於昨天為何聽完韓國瑜的回答，會翻白眼？黃捷表示這是她內心第一個反應，因為受不了韓國瑜「NPC」跳針回答「發大財」，因此翻了白眼。

「NPC」（NonPlayer Character）原是指線上遊戲中的非玩家角色，由玩家所操控的人物，黃捷是隱喻韓國瑜像是電腦設計的NPC，不管怎麼問，只會答同樣一句話。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/