朱立倫稱「只靠明星球員贏不了」 高思博：競爭之後就要合作

2019-05-04 11:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前立委高思博今天成立大台南市政倡議發展聯盟，希望發揮監督、制衡的力量，對於姊夫朱立倫提出「只靠明星球員贏不了」的說法，他受訪時指出，團結、努力確實必要，但總統初選時競爭，之後就一定得合作，這是共識。

高思博強調，朱立倫的意思是，若他出線，當然全力以赴，如果有其他更強的候選人，也是會支持，攜手贏回明年的政權。

高思博說，國民黨正在總統初選，朱立倫是「厝內人」，他當然全力相挺，至於自己是否再角逐市長或立委，目前沒有規劃。

高思博推動的大台南市政倡議發展聯盟，目前有72位成員，主要涵蓋地方人士、學者專家、企業界等，今天召開第1屆第1次會員大會，並進行理監事的選舉。

高思博表示，公共議題的關切，民眾不該在選舉後就冷漠以對，更應去注意市府如何推動才是，包含房屋稅、南鐵東移、高中入學、國土規劃、捷運路線，以及颱風治水，甚至成立專責勞檢單位等，都相當重要，不能因長期被執政權力壟斷而忽視。

高思博提到，讓自己回歸專家學者的本業，結合各界人士，還有議會，共同監督市政，讓公共建設正向發展，台南可以更好。

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