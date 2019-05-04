議員公布韓國瑜「請假天數」 若選總統預估會再請72天…

2019-05-04 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜是否參選總統，是高雄市民非常關注的議題。高雄市議員簡煥宗3日在議會上質詢說，韓國瑜包括出國公差與病假、休假等，總計已請了24天6小時的假，未來若帶職參選，又可能會請長達72天的假，「還有多少時間可以專心高雄市政」，他也呼籲韓國瑜，先把心力專注在高雄市政才是高雄市民之福！

簡煥宗說，一直很希望韓國瑜能專心市政，但這兩個月社會關注的都是「韓國瑜市長是否要選總統」，他認為，這牽涉到了市長與選民之間的誠信問題，他統計，韓國瑜從12月25日上任後的行事曆，發現包含出國公差、公假、病假、休假等，「韓市長已經請了24天6小時的假」。

簡煥宗以朱立倫於新北市長任內請假3個月參選2016總統為例，未來如果韓國瑜要投入總統大選，恐怕需要請假3個月，約72天上班日，未來5月到9月上班日約107天，如果市長帶職參選，再加上出國、輔選等等其他行程，「韓市長還有多少時間可以專心高雄市政」？

簡煥宗說，對於到底會不會帶職參選總統，韓國瑜並沒有正面回應，最後他還是想呼籲韓市長，「先把心力專注在高雄市政才是高雄市民之福」！

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