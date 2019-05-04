獨家》高市府指定統一韓市長LOGO 被質疑造神

2019-05-04 00:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府各局處和學校都接獲使用「指定」Q版市長LOGO的電子公文，並附韓國瑜拿菜的肖像圖片（如圖），指示「舉辦活動或因業務辦理需要」統一使用該張圖像，引發公務員錯愕，有人質疑「造神」？還是暗示都要使用「被動」選總統的韓照，憂心若不用該圖像會影響考績？新聞局強調沒有強制使用，也完全免費，只是統一圖樣美觀。

新聞局以電子公文通知各局處和所有學校，有關使用市長韓國瑜肖像，統一使用函文上的圖像，即賣菜郎拿著一顆空心菜、旁邊1隻狗，據了解，這張圖像應是韓國瑜私人申請註冊商標，不少公務員接到該電子公文後不知所措，因該圖未來商標註冊，屬私人所有，必須韓國瑜本人親口、親筆同意使用，才不會有侵權問題。

有學校老師以為市長指示，任何活動必須使用這張Q版圖像，憂心若不用會不會被標記，影響考績或升遷？也有公務員質疑造神造到公務部門？還有人擔心被動選總統的市長韓國瑜，恐遭質疑行政不中立？

新聞局解釋因有市議員質詢，指各公私立機關使用韓市長肖像不統一，雜亂無章會有反效果，新聞局決定先從公務部門統一圖像，強調沒有強制性，各單位舉辦活動若須掛、印市長肖像，就都用規定的這張圖像，且因屬於公務使用，完全是免費的，就算未來完成商標註冊，也是免費提供公務、公益使用。

教育局坦言有函轉新聞局的電子公文，據了解，市府各局處都收到該電子公文，至於市長肖像是由市府授權，僅告知學校若有需要，不須再逐級呈核可逕行使用，也藉此回應各校借用肖像的頻繁詢問。

教育局長吳榕峰進一步解釋，今年高雄主辦全中運時，就有相關商品使用市長肖像，需向上呈報，再經市政會議同意後才能使用，導致傳遞耗時不便，今函轉新聞局此函，各校未來方便使用市長肖像，另將要求代轉文函，應詳加說明才不會產生誤解。

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