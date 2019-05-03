韓國瑜嗆假韓粉如小癟三 邱毅揪出5大假韓粉特徵

2019-05-03 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜2日對「假韓粉」火力全開，大罵這些網軍「小癟三、窩囊」，更怒轟「我都不用肉眼看這些人、都用屁眼看」。國民黨前立委邱毅則幫韓國瑜揪出5大類的「假韓粉」，並批這些人殘害了言論自由和民主選舉的精神！

邱毅在臉書表示，韓國瑜痛罵「假韓粉」，並形容是用「屁眼」來看這些人，稱這些雜碎為「小癟三下流」，他真不清楚那些成天攻擊人，無聊洗板刷屏的傢伙是「真韓粉」，還是「假韓粉」，但他們近日的表現已引起社會的公憤，也為韓多方樹敵，所造成的負面傷害正逐漸擴大，這也是韓國瑜緊急用直播來做切割並飆罵的原因。

邱毅認為，除了罵，韓國瑜還是必須進一步揪出害群之馬，切割並遠離，他則先替韓揪出5大類的「假韓粉」或「過激韓粉」，分別有：第一類，想選立委或基於特殊商業利益，不斷圍繞在韓國瑜身邊蹭熱度的人。第二類，自行蓄養網軍，成天在網路上攻擊善意批評或理性建議的暗黑分子。

第三類，成天喊著「非韓不投」，以激烈行動逼宮黨中央，要求黨中央修改初選遊戲規則，意圖製造不公平競爭環境，破壞韓國瑜出缐後進行整合的人。第四類，叫囂初選不能有政見發表或公開辯論，並對提出須有公平初選者肆意攻擊的人。第五類，不分敵我，不分善惡，只為向韓國瑜或韓粉表態，便炮火四射謾罵攻擊挑釁的人。

邱毅指出，這些人都是在為韓國瑜多方樹敵，破壞初選後整合團結的人。他們對韓國瑜所造成的傷害，比綠營的正面攻擊更大，也殘害了言論自由和民主選舉的精神！

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