收到50封惡言詛咒 藍營人士嗆告韓粉

2019-05-03 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕常對高雄市長韓國瑜施政提出批評與建議的中華大學講座教授杜紫宸，日前自爆此舉引來部分韓粉不滿，不僅收到韓粉惡毒謾罵訊息，還得靠安眠藥、抗憂鬱藥才能入睡。他今天也透露，至今已接到50多封的惡言詛咒，打算向刑事警察局告發。

針對近日有網友嗆殺韓國瑜、韓國瑜女兒韓冰，杜紫宸則認為，他不相信有人蓄意要傷害韓國瑜或是韓冰，但是以不堪入目的詞彙，持續辱罵、威脅對待未向韓市長三呼萬歳的自由意志公眾人物，卻斑斑皆是。

杜紫宸也在臉書貼出遭韓粉辱罵的留言訊息照片，從中可見對方辱罵他「人渣、禽獸」、「給你吃的藥」，還有人嗆「你再黑韓國瑜試試看」、「夜路走多了總會遇到鬼的。」杜紫宸感嘆，「連我這麽一個小人物，都收到五十幾封惡言賭咒（詛咒）訊息，經諮詢王淺秋局長意見後，已著手整理，準備向刑事警察局告發」。

杜紫宸指出，極端韓粉這種潑糞的劣行，可能發生在李艷秋、唐湘龍、黃光芹、黃創夏，甚至高希均、陳長文等德高望重的前輩身上，怒批「實在不可取！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/