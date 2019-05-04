綠委爭取中央補助 助高市府拆橋

2019-05-04 00:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區多座橫跨舊鐵路的陸橋逐一拆除，讓南北市區交通更便捷，除了高市府工務團隊的努力，背後還有立委李昆澤協助大力爭取交通部高達75%拆除經費補助；高市工務局長吳明昌證實，立委李昆澤確實為高雄拆橋爭取大筆經費，讓拆橋工作能順利進行，非常感謝在地立委相挺。

高市自強陸橋拆除工程順利、昨由高雄市長韓國瑜主持通車典禮後開放通行，是打通鐵路沿線南北交通的一大重要工程。

立委李昆澤指出，關於鐵路地下化沿線舊有陸橋和地下道拆除經費，他從中協助爭取中央補助多達75％，促成拆除陸橋後的週邊景觀與生活品質提升，後續也會搭配綠園道的興建、變得更加美觀與獲得提昇。

李昆澤表示，他也將強力敦促自強陸橋拆除後的排水設施及交通相關工程，務必符合標準且加速進行，保障民眾行與住的安全。

高市工務局長吳明昌說明，近期幾座陸橋拆除需要5億餘元，在市府財政緊縮下，立委李昆澤即時出面，替高市府向中央爭取拆除工程補貼，日前行政院長蘇貞昌知道後承諾補助，李昆澤遂把相關資料送交通部審議，市府確認經費有著落、且市庫壓力減輕後，立刻啟動拆橋工作。

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