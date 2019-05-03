桃市府機要人好多 市議員痛斥「阻擋公務員升遷路」

2019-05-03 23:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府人事處今天至市議會進行工作報告，市議員黃婉如、劉茂群、黃敬平等人質詢時，都針對市府局處內，以機要專員職以上任用的主管或幕僚人數偏高，要求檢討，市議員認為，任用機要主管是市長鄭文燦的權利，但如果大量任用，甚至所學非用，將阻斷一般公務員的升遷之路，紛紛替基層公務人員抱不平。

對此，桃園市人事處長張建智表示，桃園市府專員以上有逾76％是內升，其餘23％則是透過外調，特別是桃園市政府是新成立的機關，內部升遷的機會比外面還高。

黃婉如指出，桃園市府裡21個局處有27人是以機要專員職以上任用的主管或幕僚，其中有12位專員、7位專委、6位秘書、1位編審及1位主秘，痛斥「行政酬庸」將一般公務人員的升官路途卡死，並稱，有人連上班都不用坐在辦公室上班，甚至還有人酒後鬧事，所屬單位還不知道機關內有聘用這個人，並認為市府大量任用機要任用主管，會產生「外行領導內行」，且沒有職場觀念及論理，一是酬庸，二也會把鄭文燦的形象打壞，更會打擊在市府內等待升遷人員的士氣。

劉茂群表示，如果市府所任用的人並非專業人才，會產生「外行領導內行」現象，導致政策判斷或執行錯誤的情況，拖垮行政效率，甚至引發行政酬庸，不希望發生機要人員認為自己是鄭文燦親信，而有恃無恐、專斷獨行，甚至出現影響是政府形象。

她舉例，今年桃園燈會桃園市政府工務局吳姓女秘書因協調媒體停車問題不成，事後在個人臉抒發文說「該耍特權沒好好發揮」，被廣大網友分享，諷刺吳女「好大的官威」，就是一個例子；對此，張建智則回應，事後吳女已離職。

黃敬平也說，市府基層人力不足，不過在各局處的高級機要職缺幾乎都是補好補滿，不然就是變副局長、局長，舉凡桃園市政府經濟發展局長郭裕信、桃園市政府秘書處長顏子傑、桃園市政府社會局長王安邦還有桃園市政府青年事務局顏蔚慈，過去都是機要任用，不客氣地講「形同每個局處的監軍」，過去不論是不是退休的首長，都要看機要專門委員的臉色，希望人事處可以認真檢討。

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