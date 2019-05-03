館長開講》羅智強挺盧罵「憲法白癡」 館長怒轟：原來挺國民黨下場是這樣

2019-05-03 17:36

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕「館長」陳之漢先前因台中市將舉辦「和平統一大遊行」痛罵台中市長盧秀燕「妳腦袋有問題是不是」，被國民黨前總統府發言人羅智強說成「憲法白癡」，對此，館長受訪再度痛批，這是觀感問題，「盧秀燕，你應該讓台灣人接受這樣觀念的洗禮嗎？」，今天一個國家要打我們，你還在統促黨遊行？更嗆「羅智強整天當名嘴跟我吵架，選民服務做了嗎？選區有很好了嗎？」

館長先前因和平統一大遊行嗆盧秀燕「腦袋有問題」，而被羅智強罵「憲法白癡」，對此，他不僅在直播中回嗆，若台灣被中國統一，還有憲法這種東西嗎？近日接受專訪也表示，「我去年這麼支持國民黨，不代表贊同你們每件事情，今天站出來反駁你就要咬我，算什麼政治人物？原來挺國民黨下場是這樣，不好意思我不挺了，國民黨不講義氣就不用講了，我影響力很小，整天罵你罵到2020選完立委，你等著看吧。」

館長指出，羅智強每天上節目，有本事來做生意人跟他一樣開店，連顧一個路邊攤都沒本事，就穿得好看整天在政論節目噴口水，自己不但噴口水事業還做這麼好，另外養活成衣界2000多人，還有衣服、襪子、雞肉這些工廠。

此外，館長也表示，中國領導人習近平現在正幫台灣人助選，他讓台灣人意識到現在享有的健保、選舉權，各種都會變成零，因為中國沒有這些東西，只有人治、沒有法治，台灣人民想過這種生活嗎？「我們一邊罵政府，中國是公然帶建商炒房，吸人民財產，所以當你沒有主權何來經濟？」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/