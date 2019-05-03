朱立倫邀組邊緣者聯盟 賴清德：是朱自己感覺被邊緣

2019-05-03 17:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天下午出席活動後受訪表示，感謝朱的邀請，但他的機會應該優先邀訪吳敦義，如果做好採訪，相信對他的邊緣化應該會比較有解。

賴清德今天出席 TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會，賴清德被問到今天有兩份民調，一份是賴贏一份是在三人參選狀況下蔡英文總統贏。

對此，賴清德表示，今天無獨有偶兩份民調，但根據基層或他本身掌握的資訊，在未來競爭上，「我們的確相對比較有競爭力，有機會贏得明年總統大選。」

至於朱立倫的熱情邀約，賴清德則表示，朱立倫感覺自己被邊緣化，不過民進黨是民主政黨，有完整的民主制度，他不這樣認為（邊緣化），很難得朱市長邀請，但他的機會應該優先邀訪吳敦義，如果做好採訪，相信對他的邊緣化應該會比較有解。

賴清德表示，民進黨需要這一場初選，民進黨在九合一大選之後，身受重傷，雖然補選贏得勝利，但也只是保住基本盤，止血而以，如果沒有經過初選程序清楚說明國家方向，很難在明年總統立委大選或立委選舉勝利。「我用事實來證明，經過初選之後，民進黨基層大家也充滿希望，彼此都有得到好處。」

前行政院長賴清德（也右）出席TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會，關心青創產業發展。（記者王藝菘攝）

賴清德今天出席 TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會。（記者蘇芳禾攝）

前行政院長賴清德出席TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會，關心青創產業發展。（記者王藝菘攝）

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